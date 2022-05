Dalle opere dell'artista Marco Lodola un maxi assegno all'associazione Crescere Insieme

È stato all'insegna della solidarietà l'ultimo atto del grande evento culturale che ha caratterizzato questi primi mesi del 2022 a Le Befane Shopping Centre di Rimini. Dopo l'esposizione delle creazioni luminose dell'artista contemporaneo Marco Lodola - dal 27 febbraio al 3 aprile scorsi - venerdì Massimo Bobbo, Direttore del Centro commerciale, ha consegnato a Sabrina Marchetti, Presidente Crescere Insieme OdV, il maxi assegno da 4.481 euro, il ricavato della vendita all'asta su eBay delle cinque opere che Lodola aveva donato per questa iniziativa. Le cinque opere che Marco Lodola aveva realizzato appositamente in omaggio a Rimini per questa occasione raffigurano il rinoceronte felliniano de "E la nave va", il Ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Castel Sismondo e, infine, il bacio tra Paolo e Francesca, infelici amanti eternati da Dante Alighieri nel canto V dell'Inferno.