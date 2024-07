Daniele Prioli è il nuovo presidente del Lion’s Club Valle del Conca

Passaggio di consegne al Lion's Club Valle del Conca. Il nuovo presidente Daniele Prioli, imprenditore di Cattolica, fondatore di Geocom Italia, con numerose attività nel settore del turismo, tra cui lo storico Hotel Kursaal di Cattolica. Prioli succede a Stefano Pompei sindaco di Tavoleto.

Il Lion’s Club Valle del Conca è molto attivo nel territorio; in questi anni ha promosso importanti service a favore della comunità locale, tra cui l'acquisto dell'Ecmo per l'ospedale Infermi di Rimini, un dispositivo di rianimazione, che soprattutto nel periodo del Covid ha dato un importante contributo.

“Sono molto contento ed emozionato per questo incarico al club, a cui sono legato da anni. Abbiamo diverse iniziative in programma iniziate già con la presidenza del dott. Pompei. Tra queste, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, il Club promuoverà la regata Velica in onore del famoso scienziato, che fu illustre ospite a Cattolica nei primi anni del '900. L’appuntamento, quindi, il 22 settembre prossimo per regatare insieme all'insegna dello sport e dell'inclusività”, ha affermato Prioli.