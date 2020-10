Danilo Carnevali ci riprova col più avventuroso e lungo viaggio in Quad: dall'Italia al Giappone

Danilo Carnevali, maestro di Karate e di Kickboxing, vuole arriva in Giappone, sulla cima del Monte Fuji, a bordo di un Quad: 15.000Km in 30 giorni circa, passando attraverso paesi e culture molto diverse da quelle italiane ed europee in un viaggio che lo porterà alla scoperta di luoghi e persone, ma, soprattutto, di se stesso. Danilo non è nuovo a queste imprese: nel 2008 ha raggiunto la Mongolia in Quad e il nel 2018 aveva già intrapreso il viaggio verso il Giappone che, però, è stato "bruscamente" interrotto dal sequestro in Ossezia del Nord. In quell'occasione, insieme ai suoi compagni, fu fermato dai posti di blocco dei miliziani che, coi kalashnikov puntati addosso, li avevano obbligati a consegnare denaro e oggetti di valore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Danilo Carnevali abita a San Giovanni in Marignano e da qui partirà nel maggio 2021 puntando il navigatore verso il Monte Fuji! Un viaggio per mettersi alla prova, condividere e conoscere nuovi paesi e culture, trasmettere l'amore per l'avventura, essere di esempio per i giovani e non solo. Danilo Carnevali, nato nel 1964, è maestro di Karate 5° dan e maestro di altre arti marziali e sport da combattimento che insegna nella sua palestra Ronin-Kai Fight Club di San Giovanni in Marignano, è da sempre appassionato anche di Quad, un mezzo massiccio, possente e capace di affrontare anche le strade più impervie. Due saranno gli accompagnatori, una ragazza e un ragazzo, che seguiranno Danilo su una Jeep. La ragazza alla guida si occuperà anche della ripresa dei documentari. Il ragazzo sarà il secondo pilota e il navigator che completerà il Radar. Una grande opportunità di visibilità in un progetto che toccherà il Record del Mondo nel più avventuroso e lungo viaggio in Quad che sia mai stato compiuto finora. Danilo sta componendo il Suo Staff e sta già pianificando il percorso e le risorse necessarie.