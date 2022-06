Scopre i vigili che gli rimuovono l'auto e lui sfascia l'arredo urbano

La sosta vietata, oltre alla multa, è costata una denuncia per danneggiamento a un 20enne cesenate andato in escandescenza quando si è reso conto che il carro attrezzi stava rimuovendo la sua auto. Il parapiglia è successo a Bellaria, nella zona della Cagnona, quando il giovane è andato a riprendere il suo veicolo lasciato in sosta in una curva. Alla vista del mezzo che veniva rimosso, il 20enne ha dato in escandescenza e ha iniziato a danneggiare le aiuole, una centralina dell'Enel e un impianto di irrigazione pubblica poco lontani dal luogo del parcheggio. Sono stati i residenti ha dare l'allarme e a far accorrere una pattuglia della Municipale con gli agenti che hanno rintracciato il cesenate e, dopo averlo identificato, denunciato per il reato del danneggiamento.