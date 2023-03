Danni alla fontana di Tonino Guerra per la vittoria agli Europei, la tesi dell'accusa non regge e viene assolto

Correva la calda estate del 2021 e, quella notte dell'11 di luglio quando l'Italia vinse gli Europei, si scatenò la fine del mondo con festeggiamenti che spesso e volentieri avevano travalicato il buon senso. Tra questi c'era anche un ragazzo 24enne, arrivato in Riviera per lavorare come cameriere stagionale, che insieme a un altro giovane non trovò di meglio da fare che arrampicarsi sulle colonne di vetro della fontana "Il bosco della pioggia" di piazzale Roma a Riccione. Un blitz durato pochi secondi, giusto il tempo di fare un salto sulle reti, e poi scendere dove ad attenderlo c'erano però i carabinieri che lo identificarono e il giorno successivo avvisarono l'allora sindaco Renata Tosi. La prima cittadina, insieme a un tecnico, il 12 luglio ispezionarono la fontana ravvisando una serie di danneggiamenti: 24 proiettori subacquei rotti, manomissione di una telecamera di videosorveglianza e diverse tessere del mosaico della vasca rotte o saltate. Un conto da oltre 8mila euro che andò ad aggiungersi alla denuncia per danneggiamenti sporta dal Comune nei confronti del 24enne.

Finito a giudizio, al ragazzo era arrivato un decreto penale di condanna ma difeso dall'avvocato Gianmaria Gasperoni si oppose. Nella mattinata di giovedì, quindi, il bergamasco è finito davanti al gip Manuel Bianchi con la difesa che ha prodotto in aula il video dell'"impresa" dell'imputato. Dalle immagini emerge come il giovane non sia mai entrato all'interno della vasca e che, in pochi secondi, era poi ritornato in piazza. Una ricostruzione completamente diversa da quella fatta dai carabinieri tanto che anche il pubblico ministero aveva chiesto l'assoluzione. Una richiesta accolta dal gip che, alla luce di quanto emerso, ha assolto il 24enne riconoscendolo innocente per i danneggiamenti riportati dalla fontana.

