Danni da alluvione, a Rimini tre interventi finanziati dalla struttura commissariale

"Interventi fondamentali per la messa in sicurezza idrica e sismica". Seppure decisamente colpita meno rispetto ad altre città della Romagna, l'alluvione dello scorso maggio non ha del tutto risparmiato Rimini. Dove è in corso una serie di interventi legati ai finanziamenti della struttura commissariale. Dopo quelli in via Tavernelle, San Paolo e al parco 25 Aprile partiti in questi giorni, in commissione questa mattina arriva il via libera a maggioranza, con l'opposizione astenuta, a tre interventi nel forese, nelle vie Consorziale, Del Poggio e Buonanotte, uno dei quali prevede un esproprio. Si completa così, precisa l'assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli, "un carnet di opere per la messa in sicurezza totale dell'area e prevenire gli effetti verificatesi lo scorso maggio". Intanto, aggiunge, prosegue l'analisi delle altre aree a rischio.

Più nello specifico, i tre interventi, riuniti in un unico appalto, riguardano gli attraversamenti di canali bonifica che durante l'alluvione sono esondati. In via Del Poggio è previsto un esproprio, e la relativa dichiarazione di pubblica utilità, per la rettifica del canale di bonifica così da eliminare la doppia curva al momento presente. Da parte dei proprietari non ci sono obiezioni, precisa l'amministrazione, dato che si va a mettere in sicurezza la zona. Per quanto riguarda invece l'impegno dei privati su strade e fossi, aggiunge l'assessore rispondendo alla consigliera Gloria Lisi del gruppo omonimo, sono molti i casi in città in cui le loro piante danneggiano le strade pubbliche. Il Comune ha inviato una lettera per invitare alla sistemazione ma spesso una sola missiva non basta

Sul fronte fossi, il Comune dal 2016, tra i pochi in Italia, ha un regolamento per la gestione del reticolo idrografico secondario che consente sanzioni, e ce ne sono state, per occlusioni e mal funzionamenti dei canali che passano in terreni privati. La delibera viene approvata con 19 voti favorevoli e 11 astenuti