La costa sferzata dal vento e l'entroterra imbiancato, raffica di interventi dei vigili del fuoco

Raffica di interventi in tutta la provincia di Rimini da parte dei vigili del fuoco che, nelle ultime 24 ore, sono stati impegnati su diversi fronti. Mentre la costa è sferzata dal forte vento, con raffiche che hanno toccato gli 80 chilometri all'ora provocando il crollo di alberi ed insegne, nell'entroterra le squadre del 115 sono alle prese con la neve coi mezzi che devono farsi strada scortati dagli spazzaneve che devono aprire la via tra gli accumuli arrivati a oltre 80 centimetri in alta Valmarecchia. Nella notte tra domenica e lunedì sono stati oltre 30 gli interventi per piante pericolanti mentre, nella mattinata di lunedì, sono oltre 50 quelli in coda soprattutto nell'entroterra per a causa di fiumi e torrenti esondati, allagamenti e per raggiungere abitazioni rimaste isolate dalla neve.