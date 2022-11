Si contano i danni del maltempo: raffiche di vento a 148 chilometri all'ora e 65 interventi dei vigili del fuoco

Notte da lupi quella tra martedì e mercoledì con il maltempo che si è abbattuto su tutta la provincia di Rimini causando non pochi danni per il forte vento. La raffica più potente, che ha fatto segnare all'anemometro una velocità di 148 chilometri all'ora, è stata registrata alle 21 dalla boa del Cnr piazzata in mare. Nel capoluogo la punta massima è stata di 108 chilometri all'ora, a Bellaria di 80 km/h, Riccione e Cattolica 66 km/h e a Chiesanuova (Rsm) 70 km/h. Folate che hanno messo a dura prova le piante sia sulla costa che nell'entroterra a causa di alberi e rami abbattuti finiti a bloccare le strade e, in certi casi, travolgendo i fili dell'elettricità e le auto lasciate in sosta. Nella notte sono stati circa 65 gli interventi eseguiti tra vigili del fuoco e Protezione civile per mettere in sicurezza le situazioni più critiche, Nella prima mattinata di mercoledì, invece, erano ancora 25 gli interventi in coda di cui 2 particolarmente complessi a causa di alberi a grosso fusto che si sono inclinati andando ad appoggiarsi ad altrettante abitazioni. Nel complesso, tuttavia, non si sono registrate gravi criticità e le previsioni meteo indicano un deciso miglioramento a partire già da oggi.