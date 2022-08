Riccione devastata dalla grandinata, danni e allagamenti nel temporale notturno

Notte da incubo a Riccione per il forte temporale notturno che è stato accompagnato da una violenta grandinata e dall'esondazione del porto canale. Le prime avvisaglie del maltempo sono arrivate intorno alla mezzanotte quando il cielo è stato illuminato da una tempesta di lampi seguita a ruota dalla grandine che, con chicchi grandi come palline da tennis, ha provocato numerosi danni ai parabrezza delle auto, alle coperture e ai lampioni. Il rio Melo è esondato nel tratto del porto con le strade limitrofe che sono state invase dall'acqua rendendo particolarmente difficile la circolazione e, allo stesso tempo, il mix di vento, pioggia e grandine ha divelto diversi alberi. Una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco, per lo più per mettere in sicurezza piante e coperture e soccorrere gli automobilisti rimasti bloccati nei sottopassi allagati, fatti nell'immediatezza della grandinata. Nella mattinata di venerdì, invece, erano già 50 gli interventi in coda per prosciugare gli scantinati invasi dall'acqua.