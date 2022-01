Il maltempo presenta il conto: raffica di interventi dei vigili del fuoco per la nevicata

Sono stati 40, nelle ultime 24 ore, gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia di Rimini a causa della nevicata di domenica. Il personale del 115 ha operato per mettere in sicurezza piante e rami che, appesantiti dalla coltre bianca, erano pericolanti sulle strade sia della costa che dell'entroterra. In alta Valmarecchia, dove sono stati oltre 5 i centimetri caduti con accumuli fino a 15, e in particolare nel territorio di Montecopiolo e Sassofeltrio non sono mancati i veicoli finiti fuori strada e rimessi in carreggiata grazie ai vigili del fuoco. A partire dalla mattinata di lunedì, la situazione ha iniziato a stabilizzarsi e gli interventi del 115 sono progressivamente diminuiti. L'ondata di freddo, nei prossimi giorni, lascerà la Romagna con le temperature che tenderanno a rialzarsi con parametri in linea con la media stagionale.