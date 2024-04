Il Dante Alighieri di Rimini aderisce alla Notte nazionale dei licei classici

Ormai alla decima edizione, la Notte nazionale dei licei classici promossa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito si celebrerà quest'anno venerdì 19 aprile. Il liceo classico Dante Alighieri di Rimini, Fondazione Karis, aderisce all'iniziativa con un programma speciale a cura degli studenti. Tutto avrà inizio alle 20 in Sala San'Agostino (via Cairoli 36, Rimini) con un aperitivo di benvenuto e la proiezione del video messaggio della Notte nazionale dei licei classici. A seguire, gli studenti della classe 2A daranno vita alla lettura scenica della prima Catilinaria 'O tempora, o mores'. Subito dopo, lo spettacolo 'Antigone' di Jean Anouilh nella messa in scena a cura degli studenti del liceo classico.

Sin dalle origini, nelle scuole della Fondazione Karis di ogni ordine e grado si propone un corso di teatro. Nelle sezioni delle scuole medie di via Brandolino, in particolare, dal prossimo anno il corso diventerà parte integrante del piano di studio. "La recitazione e la tecnica teatrale supportano la didattica e favoriscono lo sviluppo della persona. Attraverso la recitazione si impara a conoscere sé stessi, a stare con gli altri e ad interagire nel gruppo in maniera positiva e armonica. Il teatro, inoltre, permette di essere protagonisti di quello che si studia, per esempio mettendo in scena le tragedie e le commedie studiate in classe ai licei". L'iniziativa è aperta al pubblico. In allegato, alcune immagini dello scorso anno.