Sorpreso con la droga nei pressi della discoteca, per il pusher scatta il divieto di accedere a tutti i locali notturni

Lo scorso aprile una pattuglia dei carabinieri di Riccione, durante un controllo nel parcheggio del Cocoricò, lo aveva sorpreso con numerose dosi di sostanze stupefacenti confezionate e pronte allo spaccio e adesso per il 20enne il Questore di Rimini ha emesso un Divieto di accesso alle aree urbane che gli vieta di accedere in tutte le discoteche presenti nel territorio provinciale nonché di stazionare nelle immediate vicinanze delle stesse per la durata di un anno. All'epoca il pusher, dopo essere stato arrestato dai militari dell'Arma, era stato processato per direttissima col giudice che aveva convalidato il fermo e disposto la misura cautelare dell'obbligo di firma. La relazione dei carabinieri, che aveva fatto emergere la pericolosità sociale del 20enne, ha fatto scattare il provvedimento la cui inosservanza farebbe rischiare al ragazzo una reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8mila a 20mila euro.