La data zero del tour di Vasco Rossi a Rimini? Un "rumors" ad effetto tra sogni e realtà

Per il momento è soltanto un rumors. Ma i contatti e qualche verifica logistica sicuramente ci sono già stati. La data zero del tour di Vasco Rossi potrebbe essere realizzata sulla Riviera Romagnola, magari a Rimini. E’ bene specificare che non c’è nulla di ufficiale e di definitivo. Ma da palazzo Garampi non giungono conferme e nemmeno smentite. Questo significa che il sondaggio c’è stato. E la data, molto ipotetica se andrà in porto l’operazione, sarebbe quella del 2 giugno. Tutto parte dallo stop alla location di Bibione: era quella la sede inizialmente immaginata. Ma da come riporta la Nuova di Venezia e Mestre tutto è saltato. La notizia è emersa durante il consiglio comunale di Bibione, dove l’assessore competente ha spiegato che lo scorso 7 febbraio è giunta una comunicazione ufficiale di Live Nation Italia di Milano in cui annunciava che il concerto di Vasco “non avrà luogo per motivi logistici”.

Così tra i fans è cominciata a rimbalzare la voce di un possibile ritorno del Blasco in Riviera. Il legame tra il rocker di Zocca e Rimini trova radici profonde, è infatti abituale trascorrere al Grand Hotel qualche giorno di vacanza. Con passeggiate e giri in bicicletta. Ma non solo: nel 2018, prima di iniziare il suo tour, già ci fu una prova generale per pochi intimi alla Rockisland e nel 2020 era stato siglato un accordo, che poi non è andato in porto per via del Covid, che prevedeva quasi un mese di prove durante il periodo di maggio al teatro Novelli.

Ora il contatto sembra di nuovo essersi fatto vivo. Inoltre il tour, il 6 giugno, partirà dallo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e Rimini sarebbe così una location perfetta sia in termini logistici e sia di apprezzamento da parte dello stesso Vasco. Durante i prossimi giorni è così probabile che l’organizzazione farà ulteriori verifiche, con il Comune di Rimini molto interessato all’eventualità. Tra i possibili teatri per il concerto non si esclude lo Stadio Romeo Neri o un palco sulla spiaggia a pochi metri dal mare.