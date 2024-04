Dati e intelligenza artificiale, l'Ordine dei medici organizza un incontro per gli studenti del liceo

Giovedì, 2 maggio, alle ore 14,30, presso l’Auditorium Rita Levi-Montalcini del Liceo Volta-Fellini di Riccione, introdotto dal dottor Maurizio Grossi, il professor Gabriele Bronzetti terrà una conversazione dal titolo “Algoritmi, dati, intelligenza artificiale: A cosa serve l’intelligenza naturale. Vademecum per il prossimo millennio” rivolta agli studenti dei Licei della Provincia che partecipano al “Percorso sperimentale di potenziamento-orientamento in Biologia con Curvatura Biomedica” promosso dal ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.

Nella nostra Provincia sono 4 i Licei che partecipano al percorso, i Licei Scientifici Einstein e Serpieri di Rimini, il Liceo Scientifico Volta-Fellini di Riccione e il Liceo Classico Giulio Cesare-Valgimigli sempre di Rimini, per un totale di oltre 200 alunni.

La prospettiva del percorso biomedico è quella di fornire risposte concrete alle esigenze di orientamento post-diploma degli studenti, per facilitarne le scelte sia universitarie che professionali: 150 ore di lezioni frontali e sul campo nel triennio per capire, sin dalla terza Liceo, se si abbiano le attitudini a frequentare la Facoltà di Medicina e comunque facoltà in ambito sanitario. Questo percorso didattico, unico nel suo genere, si è potuto attuare anche nella nostra Provincia grazie alla disponibilità dell’Ordine dei Medici riminese che ha aderito al progetto nazionale del Miur.

Il Professor Gabriele Bronzetti si è laureato in Medicina e Chirurgia ed in seguito specializzato in Cardiologia presso l’Università di Bologna. Attualmente si occupa di Cardiologia Pediatrica, in particolar modo della diagnosi e trattamento delle aritmie, sincopi, cardiopatie congenite. Lavora presso il Policlinico Sant’Orsola di Bologna. È autore di oltre 90 testi scientifici pubblicati su riviste scientifiche mediche nazionali ed internazionali. Fa parte di molteplici associazioni mediche tra cui la Società Italiana di Cardiologia Pediatrica. E’ medico-scrittore, suoi articoli compaiono sui maggiori quotidiani italiani e su molte riviste mediche. Nel 2021 ha vinto il Premio Cronin di saggistica. Il premio Cronin è un concorso letterario per medici-scrittori.

L’incontro, realizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rimini in accordo con le Istituzioni scolastiche della nostra Provincia, sarà introdotto dai saluti del Presidente dell’Ordine dei Medici, dottor Maurizio Grossi e dal sindaco del Comune di Riccione Daniela Angelini. Condurrà la giornalista Simona Mulazzani.