Dati sul turismo, primi 5 mesi dell'anno in crescita: meglio anche rispetto al periodo pre-Covid

Le statistiche provvisorie riferite a gennaio-maggio 2024, relative al movimento turistico, rese disponibili dalla Regione Emilia-Romagna, sono positive, con un incremento annuo sia degli arrivi sia delle presenze in provincia di Rimini e con il recupero sul 2019 (pre-covid). In tale contesto, sono migliori i risultati per la clientela straniera rispetto a quella nazionale. L’ultimo mese primaverile (maggio) ha chiuso con numeri decisamente positivi.

Movimento turistico gennaio-maggio 2024 in provincia di Rimini

I dati provvisori relativi al movimento turistico nei primi cinque mesi del 2024, in provincia di Rimini, rilevano un incremento annuo degli arrivi del 13,7% (952.477 unità) e delle presenze del 14,6% (2.483.446 unità). Gli aumenti, rispetto ai primi cinque mesi del 2023, interessano sia la clientela italiana sia quella straniera, con risultati migliori per quest’ultima. Nel dettaglio: +11,2% gli arrivi italiani e +10,2% le presenze nazionali, +24,6% gli arrivi stranieri e +27,1% le presenze estere.

Si recupera completamente, inoltre, rispetto all’anno pre-covid, sia sul fronte degli arrivi (+2,1% sul 2019) sia su quello delle presenze (+2,0%).

Numeri decisamente positivi per il mese di maggio: rispetto a maggio 2023, infatti, +44% di arrivi e +40,4% di presenze.

L’aumento annuo delle presenze del periodo gennaio-maggio 2024 riguarda tutti e cinque i comuni della riviera: Rimini (+15,2%), Riccione (+13,1%), Cattolica (+17,1%), Bellaria Igea-Marina (+18,6%) e Misano Adriatico (+13,0%). In calo le presenze nei due principali comuni dell’entroterra riminese, ovvero Santarcangelo di Romagna (-2,4%) e Verucchio (-1,5%) mentre crescono nelle località dell’Appennino (+22,1%).