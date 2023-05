Il dato choc di Rimini: ecco quanti anni di stipendio ci vogliono per poter comprare una casa

Più di 50 anni a Milano, oltre 44 a Rimini, addirittura davanti a Roma. È il tempo necessario per acquistare una casa da 100 metri quadrati nelle più importanti città italiane, sulla base delle retribuzioni medie per regione e per provincia: lo rivela il nuovo studio di Ener2Crowd, la prima (e unica) piattaforma e app italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico.

"Basandoci sui più recenti dati Istat - spiega Giorgio Mottironi, cofondatore di Ener2Crowd e chief analyst del GreenVestingForum - abbiamo aggiornato i dati sulle retribuzioni medie degli italiani nelle diverse regioni, analizzando in dettaglio la situazione di 107 città e calcolando, su tali parametri, la capacità di risparmio dei nostri connazionali. Abbiamo poi incrociato i risultati con i prezzi medi degli immobili, rilevati e aggiornati a marzo 2023 dal portale Immobiliare.it, per calcolare il tempo medio necessario per l'acquisto di una proprietà di 100 metri quadrati".

A Rimini la casa resta un sogno

Lo scenario vede i giovani sempre più distanti dalla possibilità di acquistare un appartamento: quando ci riescono, sono costretti a indebitarsi per una vita intera. Addirittura 50,3 anni a Milano, ancora di più a Lucca (51,3 anni), Savona (55,6 anni) e Bolzano (63,1 anni): tempi lunghissimi anche a Firenze (49,3 anni), Sassari (49,1 anni), Imperia (48,3 anni), Grosseto (46,6 anni), Rimini (44,5 anni) e Roma (43,7 anni). Si stima sia almeno il doppio del tempo impiegato per l'acquisto di una casa da parte delle generazioni precedenti.

"Fino agli anni '70 - aggiunge Niccolò Sovico, ceo e cofondatore di Ener2Crowd - anche un operaio poteva permettersi, in circa 20 anni, di acquistare un appartamento in una zona centrale. Oggi invece non ci riuscirebbe nemmeno in 40. Per non parlare di chi è costretto al precariato o, peggio, al lavoro nero".

Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Toscana, Liguria e Lazio sono le cinque regioni dove ci vuole più tempo per acquistare una casa. La Lombardia è al settimo posto nell'insolita top ten: con uno stipendio medio di 1.670 euro al mese, e un costo medio per un appartamento di 100 mq pari a 224.600 euro, per comprare casa potrebbero volerci più di 33 anni e mezzo di lavoro. Le città più economiche? Incredibile ma vero sono Biella (dove si potrebbe comprare casa in meno di 10 anni), Vercelli (12,1 anni) e Alessandria (12,3 anni).