Davanti a Bigno sorgerà una nuova rotatoria, il Comune: "Opera strategica per la viabilità"

È stato approvato in questi giorni dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità per la realizzazione della nuova rotatoria nell’intersezione fra le vie Flaminia e Circonvallazione Meridionale. La nuova e strategica opera, che consentirà anche l’accesso nelle vie e IX Febbraio e Sardegna, rientra nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024”. Un intervento importante per la viabilità anche nella prospettiva dell’apertura della nuova strada costruita nell'ambito della realizzazione della Ex Questura - di recente consegnata al Comune. Quando sarà percorribile infatti questa strada tenderà a scaricare parte del traffico della Via Tripoli attraverso al Via IX Febbraio. Una necessaria fluidificazione e razionalizzare di nuovi flussi di traffico che confluiranno nella Via Lagomaggio, fino alla Via Ugo Bassi, consentendo oltre alla messa in sicurezza della circolazione stradale anche la possibilità di interconnettere tutti i bracci di viabilità, fondamentali in quella zona della città.

L’intervento previsto è inserito nell’elenco annuale 2022 e sarà cantierizzato prima dell'estate, per concludersi entro la fine dell'anno; avrà un costo complessivo di 600 mila euro. “Sarà un intervento che ci consentirà di snellire il traffico su via Tripoli - precisano gli Assessori alla Mobilità e ai Lavori Pubblici, Roberta Frisoni e Mattia Morolli - in quanto la rotatoria permetterà l’accesso in un asse parallelo, passando accanto allo stadio e arrivando a sfondare la via Ugo Bassi, dove è prevista la realizzazione di una nuova rotatoria nell’area della nuova questura. Un'opera necessaria per migliorare la circolazione intorno al centro storico.”