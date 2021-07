Davanti ad un locale armato di coltello, manganello e una catena di ferro: "Mi difendo, ultimamente sono stato aggredito"

La Polizia di Stato ha denunciato nella serata di venerdì due giovani, un cittadino italiano e un cittadino ucraino per porto abusivo di armi. Una pattuglia è intervenuta nei pressi di un locale dopo aver notato due uomini, completamente vestiti di nero che sfoggiavano rispettivamente una grossa catena in metallo e un manganello telescopico, mentre l’altro deteneva una pistola nella rispettiva fondina (risultata poi essere un’arma giocattolo con tappo rosso), oltre a un manganello. Da un controllo più approfondito, l’italiano è stato trovato in possesso di un coltello a pettine, occultato sotto i pantaloni. Alla richiesta degli operatori sul motivo per il quale i due si trovassero davanti al locale armati di oggetti atti ad offendere, uno dei due uomini ha detto di portare con sé queste armi per una questione di sicurezza personale in quanto, in passato era stato più volte aggredito, mentre l’altro uomo ha riferito di aiutare la proprietaria del locale nella sicurezza, visto il notevole afflusso di persone durante la “Notte Rosa”. I due soggetti sono stati indagati in stato di libertà e le armi poste sotto sequestro.