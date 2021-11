Davide Mazzanti, CT della nazionale femminile di volley, nuovo residente di Misano

Davide Mazzanti ha scelto Misano Adriatico. Il CT della nazionale femminile di volley, ha infatti deciso di stabilirsi in città. Il coach è fresco campione d’Europa, dopo un torneo di straordinaria intensità che ha entusiasmato gli appassionati nell’estate scorsa, con l’impresa storica di vincere la finale del 4 settembre scorso a Belgrado, contro la favoritissima Serbia. Questa mattina Davide Mazzanti è stato ricevuto in Comune dal Sindaco Fabrizio Piccioni, al quale ha consegnato una maglia della nazionale campione d’Europa firmata da tutte le protagoniste della grande impresa. “Oggi ho avuto il piacere di incontrare il Ct della nazionale femminile di pallavolo campione d’Europa Davide Mazzanti. Benvenuto al nostro nuovo concittadino, che ha scelto Misano come luogo in cui vivere assieme alla sua famiglia”.