“De Cali a Rio”, il brano che ufficializza la collaborazione tra Mauro Catalini e DJ Lobo

Ufficializzata la collaborazione internazionale tra Mauro Catalini –Dj Producer riminese d’adozione, produttore del brano “Eu To Maluco” che ha totalizzato milioni di ascolti, e manager di Gessica Notaro– e il disc jockey newyorkese DJ Lobo con interprete Opera Steve, artista e cantante portoricano residente a New York. Il loro nuovo singolo, “De Cali a Rio” è una fusione di ritmi differenti come la guaracha colombiana, passando per il funk brasiliano, fino ad assumere una venatura in stile arabico: una musica che travolge e inebria l’ascoltatore che non riuscirà a trattenersi dal ballare. Il brano si può trovare su tutte le piattaforme.

Sono ormai anni che il DJ Producer Mauro Catalini, argentino di adozione riminese, sforna brani da centinaia di migliaia di ascolti: da “Eu to Maluco” a “Kamasutra do Brazil” le sue canzoni hanno fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo: spopolano sui social e su TikTok video a tempo di musica, tanto che questi ritmi lo hanno portato ad essere invitato all’Harvard University a Boston per parlare agli studenti americani. Nel mondo della musica, oltre ad essere un noto DJ nei più importanti locali romagnoli e ormai conosciutissimo dagli amanti della Zumba (6 suoi brani sono in Zumba ufficiale), ha contribuito come editore al brano “La faccia ed il Cuore” che Gessica Notaro –di cui è manager, oltre ad esserlo dei Terconauti e di Katia Fanelli- ha cantato sul palco di Sanremo.

Il brano “De Cali a Rio” è in collaborazione con DJ Lobo, dominicano che per molti anni ha lavorato nella Radio N1 di NY e ha prodotto brani del cantante portoricano Ozuna, El Meloso e molti altri. Opera Steve, invece, presta la sua voce a questo movimentatissimo brano: anche lui è artista e interprete portoricano residente nella Grande Mela e vanta una voce particolare molto melodica.

Questa fusione di musica, culture e paesi ha creato un brano incredibile che ci accompagnerà per tutta l’estate. Da Rimini a New York, un brano vibrante e pieno di vita da ascoltare e riascoltare. “De Cali a Rio” è disponibile da oggi su tutte le emittenti radiofoniche nazionali, in concomitanza del lancio sulle principali piattaforme di vendita digitale e di streaming sotto etichetta Latin Europe Records.