Debito milionario con l'Erario per non aver pagato le imposte, la Guardia di finanza sequestra 5 milioni

Complice un presunto mancato pagamento delle imposte, vengono sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno eseguito un Decreto di sequestro preventivo nei confronti di 6 persone, che risultano indagate per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, cautelando il complesso aziendale di 6 società, una delle quali proprietaria di un’azienda alberghiera (che risulta regolarmente aperta), compresi i saldi attivi sui conti correnti, quota parte di quote sociali di un’ulteriore società, un terreno e un fabbricato a Rimini per un valore complessivo stimato che sfiora i 5 milioni e 270 mila euro.

L’attività si è posta sin da subito l’obiettivo di contrastare le condotte di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che possono sfuggire agli ordinari presidi anti-evasione. L’attenzione investigativa è stata indirizzata su una persona, che aveva maturato nei confronti dell’Erario un debito di oltre 3 milioni e mezzo oltre a interessi e sanzioni, nei cui confronti erano stati acquisiti elementi che lo facevano ritenere l’effettivo “dominus” delle quote di una società con sede a Rimini proprietaria di un’azienda alberghiera.

I successivi approfondimenti investigativi degli specialisti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Rimini hanno portato all’acquisizione di elementi che, in ipotesi d’accusa, portano a ritenere che la persona - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e di interessi o sanzioni amministrative relativi alle imposte, per rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva – avrebbe fittiziamente intestato a vari prestanomi gli assets societari e gli immobili che sono stati sequestrati su disposizione del Gip, in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica.

Inoltre, considerata la discrepanza tra i beni e le altre utilità di cui la persona, per interposta persona, è risultata essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al reddito, sui medesimi beni è stato disposto anche un ulteriore provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca.

L’attività di servizio, finalizzata a incidere sulle diverse forme di illegalità che colpiscono il Distretto turistico ricettivo della costa emiliano – romagnola mettendone in pericolo la stabilità e lo sviluppo, tra cui, in particolare, l’evasione fiscale, testimonia ancora una volta l’elevata attenzione della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica che continua a essere rivolta all’individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie illecitamente accumulati, allo scopo di arginare l’inquinamento del mercato e della sana imprenditoria, con l’intento di ripristinare adeguati livelli di legalità, trasparenza e sicurezza pubblica.