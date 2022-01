Debutta l'autotest, Bonaccini: "Già mille tamponi registrati in autonomia. Ora via i colori dalle regioni"

Al via da oggi l'esperimento dell'autotest in Emilia-Romagna contro il Covid. E nella prima giornata sono oltre mille finora le persone che hanno caricato sul fascicolo sanitario elettronico l'esito del proprio tampone per l'inizio o la fine della quarantena. A renderlo noto è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, in videocollegamento oggi pomeriggio con la trasmissione "Oggi è un altro giorno" su RaiUno. "Siamo partiti oggi e stamattina erano già più di mille persone" ad aver fatto l'autotest, spiega Bonaccini. Un modo per "dare fiducia ai cittadini che hanno avuto fiducia nello Stato", lo definisce il presidente, ma anche uno strumento per "sgravare il lavoro delle Ausl" e per "evitare un calvario burocratico" ai cittadini, semplificando loro la vita. Ad oggi in Emilia-Romagna sono 3,8 milioni le persone vaccinate con ciclo completo e quasi due milioni le terze dosi, aggiunge Bonaccini. "Poi io sono tra quelli che sostengono che vanno eliminati i colori per le Regioni, perchè oggi non hanno quasi più senso - ci tiene poi a ribadire il governatore - al limite lasciare solo il rosso per i casi più gravi, ma il giallo ormai è uguale al bianco. Cos'è cambiato? Niente". (fonte Dire)