Debutta la web radio del Comune di Rimini: "Ora" trasmetterà live dal Teatro Novelli

Un debutto sulle note di John Lennon per Ora, la web Radio del comune di Rimini pensata per mettere in rete musicisti, artisti e teatranti riminesi. Radio Ora trasmetterà in streaming (in diretta dal teatro Novelli) dando vita ad una vera e propria officina creativa, con l’intendo di abbracciare tutta la città. La web radio sarà “on air” domani a partire dalle 17.30, con un inedito concerto Beatlesiano, registrato dal vivo, in remoto e trasmesso nel giorno esatto in cui il mondo celebra il quarantennale della scomparsa di John Lennon, ucciso l’8 dicembre 1980 a New York. La scaletta dei Rangzen spazierà tra le suggestioni intimiste di “In My Life” all’esternazioni rabbiose di “Cold Turkey” fino alle atmosfere jazz di “Bless you” o funk di “Whatever gets you through the night” cercando di offrire uno spaccato il più completo possibile delle variegate espressioni musicali di John Lennon e trovando anche uno spazio per ricordare George Harrison scomparso il 30 novembre del 2002. Oltre ad essere trasmesso sul web all’indirizzo www.officinariminiarte.it, il concerto sarà anche diffuso anche nel centro storico, tra la piazza Cavour, piazza tre Martiri, via Garibaldi e la piazza sull’acqua, regalando un emozionante e unico tappeto sonoro.

L’omaggio ai Beatles apre quindi un ricco palinsesto che accompagnerà tutte le festività natalizie e che non si ferma alla musica, ma abbraccia teatro, poesia, letteratura, arte, con appuntamenti anche in video oltre che audio streaming. Un’opportunità per dare spazio alla vasta comunità di artisti riminesi, in continuità con il progetto “E la chiamano Rimini”, il manifesto musicale lanciato la scorsa estate per segnare la ripartenza della città nel segno dell’arte e della cultura. Dopo l’apertura con John Lennon, il palinsesto di Ora prosegue mercoledì 9 dicembre (ore 17,30) con Kelly Joyce in concerto. Alle ore 21 Massimo Roccaforte intervista il giornalista Gigi Riva intorno alle parole del suo ultimo libro “Non dire addio ai sogni” (Mondadori). Interverrà in diretta telefonica la giornalista Emanuela Audisio per parlare di calcio e attualità, favole: miti che si perdono i miti che abbiamo perduto.

Giovedì 10 dicembre alle ore 18 Alessandro Giovanardi, accompagnato dalle letture di Sabrina Foschini e dalle immagini in video di Gilberto Urbinati guiderà nella sua pinacoteca immaginaria nei misteri della pittura antica riminese. Venerdì 11 dicembre ancora musica dalle 17,30 con il concerto di Eos Quartet, mentre sabato 12 dicembre (ore 15,30) è in programma la presentazione del libro Tenera è la notte (Interno4 edizioni) a cura di NicoNote e Pierfrancesco Pacoda. Interverranno gli autori. A seguire dalle ore 17,30 Filippo Malatesta presenta in concerto il suo nuovo disco. Domenica 13 dicembre la programmazione inizia alle 11 con Teatro Alcantara e la partecipazione di Teatro Patalò, Alessia Canducci e Tiziano Paganelli, Ute Zimmermann per leggere e suonare le fiabe della tradizione. A seguire dalle 12 alle 13 Aldo Maria Zangheri conduce “Un’ora con la classica”. Una proposta che si ripeterà ogni domenica.

Lunedì 14 dicembre alle 17 Giulio Zavatta, in compagnia delle guide del museo, accompagna alla scoperta della Madonna Diotallevi, l’eccezionale dipinto in mostra al Museo della città di Rimini. Insieme al critico e alle quattro guide si potrèà visitare virtualmente la mostra, in un viaggio nella storia e nelle storie di questo eccezionale dipinto. Alle ore 21,00 Prima puntata del Radiodramma "Il giardino dei Finzi contini" di Giorgio Bassani con: Tamara Balducci, Michele Di Giacomo, Andrea Macaluso, Leonardo Bianconi, Matteo Alì e una piccola partecipazione di Mariù Amadei. Musiche a cura di Marco Mantovani. Martedì 15 dicembre alle 17 Braschi in concerto presenta il suo nuovo disco dal vivo. A seguire alle 19 Radio Mosca trasmette. Rivoluzionari, esagitati, leggendari. Con Davide Brullo e Roberto Paci Dalò alla scoperta di poeti in fiamme e della poesia che brucia nella neve. Alle 21 seconda puntata de "Il giardino dei Finzi contini".

Mercoledì 16 dicembre alle 15,30 Radio K-Rimini e FunkRimini, con Word mc, Fadamat, Ricky Cardelli e DJ Kambo, propongono il meglio del Funk, l'Hip Hop e il Soul di tutti i tempi. A seguire alle ore 17,30 Chiara Raggi in concerto presenta il suo nuovo disco, mentre alle ore 21 terza puntata de "Il giardino dei Finzi contini", che si completerà il giorno seguente alla stessa ora. Venerdì 18 dicembre ore 17,30 Darma in concerto, mentre a seguire dalle ore 210 Città Teatro (Francesca Airaudo, Giorgia Penzo) presentano il monologo IPER – di Francesco Gabellini letto da Mirco Gennari, in collaborazione con Gianluca Reggiani. Sabato 19 dicembre alle 17,30 appuntamento con la musica dei Miami &The Groovers per un concerto live.