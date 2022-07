Si può prenotare l'albergo e visionare gli itinerari, debutta una nuova applicazione dedicata a Rimini

È disponibile sugli store (per Ios e Android) la nuova app turistica della città di Rimini. Si chiama Rimini Xperience ed è stata prodotta da VisitRimini, con il sostegno di RivieraBanca. Rimini Xperience è uno strumento gratuito che accoglie e accompagna il visitatore in città. Essendo georeferenziata, lo orienta e gli racconta che cosa vedere e che cosa fare a Rimini tutto intorno al punto in cui si trova. Un greeter virtuale, un accompagnatore sempre disponibile a dare suggerimenti e idee su come vivere al meglio la vacanza a Rimini. Con l’aggiunta della possibilità di chiamare VisitRimini con un click e di sapere dove sono gli Uffici Iat per avere anche riferimenti reali, dove contattare 7 giorni su 7 il team al servizio del turismo cittadino.

Nella app, che è sviluppata in italiano e inglese e viene scaricata direttamente nella lingua di impostazione dello smartphone, si apre la pagina di benvenuto per poi accedere alla homepage. Qui sono proposti itinerari, eventi, esperienze, ristoranti, locali, shopping e alberghi, oltre alle info utili. Inoltre, nella barra fissa, ci sono i contatti degli Iat e una mappa interattiva della città, che mostra tutti i punti di interesse che vengono proposti.

Nella sezione Itinerari, sono presenti 4 percorsi: Federico Fellini, Rimini Moderna e Contemporanea (non solo arte, ma anche i nuovi spazi cittadini, in primis il Parco del Mare), Dal Medioevo al Rinascimento e la Rimini Romana. Ogni percorso è organizzato in modo tale che l’utente possa sempre vedere qual è la tappa più vicina a lui: una vera e propria guida virtuale attraverso la città. I contenuti descrittivi, sintetici ed efficaci, hanno lo scopo di dare una prima informazione, di incuriosire l’ospite, così da fargli scoprire tutte le potenzialità di natura culturale e artistica che la Rimini del 2022 può offrire.

La sezione Eventi è ordinata per data. Selezionando la data interessata, si aprono gli eventi programmati in città, con una breve descrizione, la durata, il luogo dove si svolge e il rimando ad eventuali approfondimenti. Un modo per avere una panoramica completa di quanto avviene in città, in un click.

La sezione Esperienze, è organizzata per tematiche: arte, sport e wellness, bike, borghi e castelli, parchi tematici, enogastronomia, mare e Federico Fellini. Alla scelta della categoria, si aprono le proposte di esperienze ed è possibile acquistarle direttamente. La presenza delle esperienze nella app, comunica al turista tutta la ricchezza dell’offerta di Rimini e del suo territorio.

C’è poi la sezione Ristoranti, locali, shopping, consultabile per categoria: Food & drink, Beauty & wellness, Books & shopping, Mobility, dove vengono raccolte le attività aderenti al network della Rimini Style Card e che offrono ai possessori della carta, sconti e agevolazioni. La sezione Hotel, poi, consente la prenotazione diretta delle strutture che appartengono al network di VisitRimini. In pochi click il turista può prenotare una vacanza (se ha scaricato la app da casa) o una nuova vacanza, approfittando del fatto di essere già sul posto. Una facilitazione per stimolare il ritorno in città. Infine, nel menù, compare il bottone Info utili: qui si trovano informazioni di servizio legate alla mobilità cittadina, i numeri di Carabinieri, guardia medica, pronto soccorso, ospedale e pronto soccorso stradale, oltre al tanto richiesto elenco delle farmacie di turno. I contenuti di Rimini Xperience sono costantemente aggiornati a cura di VisitRimini, che, con la redazione interna, seleziona informazioni e aggiorna le proposte commerciali per adeguarle sempre di più alla domanda.

"La Rimini Xperience è il completamento di un percorso iniziato lo scorso anno con il Portale visitrimini.com – afferma Valeria Guarisco, Destination Manager –. La app è uno strumento agile, di facile navigazione che ha l’obiettivo di accogliere il visitatore, per consentirgli innanzitutto di sentirsi a casa sua, grazie alla mole di informazioni e di proposte alle quali può accedere, semplicemente scaricandola in pochi secondi dal suo store. E sentendosi a casa, può massimizzare la sua esperienza di vacanza a Rimini, scegliendo di viverla come più gli piace. Capita spesso, infatti, di sentir dire: “peccato, ero lì, ma non lo sapevo!”. Scaricando la app, si amplia l’esperienza della vacanza, la si rende più viva, più intensa. Il vissuto dell’ospite si avvicina a quello del cittadino, realizzando quel desiderio di vivere like a local che tutti abbiamo quando andiamo in vacanza. La app, in definitiva, è l’accoglienza romagnola, racchiusa nello smartphone. Che parte dal telefono per farsi divertimento, cultura, buon cibo, mare, benessere e sport vissuti realmente".