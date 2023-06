Al debutto il film sui fantastici Anni 90 del Cocoricò, alla prima assoluta 1.500 spettatori in piazza

Una domenica sera di grande soddisfazione per le case di produzione romagnole La Furia Film (Cesena) e Sunset Produzioni (Forlì): Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella sostenuto dalla Film Commission della Regione Emilia-Romagna, è stato presentato in anteprima mondiale al Pesaro Film Festival in una piazza del Popolo gremita di gente. Una platea di 1.500 persone ha accolto con grande entusiasmo e partecipazione il debutto di Cocoricò Tapes, introdotto dal direttore artistico del Festival, Pedro Armocida, che ha poi ceduto la parola al regista Francesco Tavella, accompagnato sul palco da Matteo Lolletti, co-sceneggiatore, dall’autore delle musiche Matteo Vallicelli, dal Principe Maurice e da Giacomo Benini, produttore del film per La Furia Film insieme a Lisa Tormena (Sunset Produzioni). Presenti in platea alla prima mondiale anche gli altri volti protagonisti del documentario: lo storico Art director Loris Riccardi, i Pr Silvia Minguzzi e Giuseppe Moratti e il direttore del Cocoricò del tempo Renzo Palmieri.

“La Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro è stata un’esperienza straordinaria. L’affetto con cui ci ha accolto lo staff e l’entusiasmo che ha acceso la piazza durante la proiezione rimarranno per molto tempo nella nostra memoria. Il Festival di Pesaro è un’occasione per incontrarsi, conoscersi e confrontarsi. Sono veramente felice che Cocoricò Tapes abbia fatto il suo debutto con il pubblico in una cornice così calorosa. Vedere bambini, giovani e meno giovani, famiglie, e curiosi catturati dal grande schermo di Piazza del Popolo ha ripagato tutti gli sforzi fatti per realizzare questo film” così Francesco Tavella, regista.

Non un racconto biografico sulla storica discoteca, ma un viaggio visivo e sonoro nel cuore degli anni ‘90, lì dove albergano emozioni, paure, riflessioni e ideali di un’intera generazione a cavallo tra la caduta del Muro di Berlino e l’inizio del nuovo millennio. In questi anni il Cocoricò è stato un punto di riferimento essenziale per quella generazione, grazie alla direzione artistica di Loris Riccardi che l’ha reso un luogo dal significato culturale, politico e sociale. Grazie al ricco materiale d’archivio inedito girato all’interno della discoteca, Cocoricò Tapes riesce dunque nell’intento di restituire a chi ha vissuto tutto questo un racconto senza nostalgia, e di narrare a chi è quegli anni non li ha vissuti il carattere e la forza di un'epoca e di un luogo.

Una serata di grande soddisfazione per tutta la squadra di Cocoricò Tapes, accompagnata a Pesaro anche dalla Film Commission della Regione Emilia-Romagna che affianca e sostiene il progetto sin dall'inizio. Il lancio del film è stato festeggiato con un After Party nel locale Dalla Cira, dove i dj Nipop e Giuseppe Moratti e la dj Trinity hanno fatto ballare centinaia di persone fino alle prime ore del mattino.

Contemporaneamente all’anteprima mondiale a Pesaro, il film ha debuttato anche online, disponibile per sole 48h a partire da domenica sulla piattaforma streaming MYmovies ONE, dove tantissime persone hanno guardato il documentario già nelle primissime ore.

Cocoricò Tapes è un documentario indipendente che vede la regia e il soggetto di Francesco Tavella, la sceneggiatura di Francesco Tavella e Matteo Lolletti, con la fotografia di Luca Nervegna, il montaggio di Luca Berardi e la musica di Matteo Vallicelli. La sua realizzazione è stata possibile anche grazie al prezioso supporto di più di 200 donatrici e donatori che, catturati dallo spirito del progetto, hanno deciso di partecipare e diffondere la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Idea Ginger.