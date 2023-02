Al debutto l'Oss di quartiere, fa esordio il nuovo servizio del distretto socio sanitario

Con il mese di febbraio, sono cominciate a Bellaria Igea Marina le attività legate al nuovo progetto del Distretto socio sanitario di Rimini dal titolo “Oss di quartiere”; laddove Os è acronimo ovviamente di Operatore Socio Sanitario. Gestito dalla Società cooperativa sociale “Seriana 2000”, il progetto è declinato sul territorio di Bellaria Igea Marina in una serie di servizi a beneficio degli anziani e dei disabili adulti, così come individuati dalle assistenti sociali del Comune.

L’Oss di quartiere impegnato a Bellaria Igea Marina effettuerà passaggi periodici ed in alcuni casi quotidiani presso gli utenti, assistendoli nella routine domestica e non solo: un sostegno prezioso in attività quali spesa alimentare, acquisto di medicine o pagamento delle bollette, ma anche rassicurante presenza laddove l’anziano o il disabile voglia recarsi ad esempio dal parrucchiere, presso negozi o partecipare alle funzioni religiose.

Obiettivo del progetto, è il contrasto dell’isolamento sociale delle persone, monitorandone lo stato di salute e promuovendone il benessere, con la finalità ultima di potenziarne autonomia e qualità della vita, per evitare l’istituzionalizzazione del disabile o dell’anziano e garantirne la permanenza a domicilio più a lungo possibile. Con le annesse, positive ripercussioni a livello psicologico ed in termini di socializzazione.

“Al momento sono una decina, tra disabili adulti e anziani, i cittadini individuati e che beneficeranno di questo nuovo servizio. Un numero di utenti suscettibile di integrazioni, a fianco dei quali il nostro Oss di quartiere trascorrerà e distribuirà 38 ore settimanali complessive: mantenendosi sempre in stretto contatto con le assistenti sociali del Comune per un monitoraggio costante circa la buona realizzazione dei singoli progetti individualizzati - spiega l’assessora ai Servizi sociali Flaviana Grillo -. Un’implementazione preziosa nel già ricco e articolato pacchetto di attività che vedono impegnato quotidianamente il comparto dei Servizi Sociali comunali. Con un’attenzione particolare”, conclude, “rivolta alla disabilità, alla terza età e alle situazioni di maggiore fragilità sociale ed economica”.