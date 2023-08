Decennale della scomparsa di don Francesco, messa celebrata dal Vescovo monsignor Anselmi

Sono trascorsi 10 anni ma la presenza e i precetti di don Francesco Maria Giuliani sono ancora impressi nel cuore degli abitanti di Passano, frazione estesa sulle colline di Coriano. In occasione del decennale della scomparsa del parroco all’età di 93 anni, domenica 27 agosto si è svolta alla chiesa di San Giovanni Evangelista una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Rimini, Monsignor Nicolò Anselmi.

Ordinato sacerdote nel 1945, nominato due anni dopo parroco della chiesa San Giovanni Evangelista, don Francesco per 63 anni ha guidato ininterrottamente la comunità di Passano in stretta simbiosi con i suoi abitanti. Dopo i bombardamenti del secondo conflitto bellico la chiesa andò completamente distrutta. Il sacerdote, per oltre due anni, trovò rifugio e fu ospitato presso una famiglia di Passano fino a che, grazie al contributo dei parrocchiani che alternavano il lavoro di campagna al volontariato, chiesa e campanile furono ricostruiti.

“L’insegnamento e i precetti di don Francesco sono stati tramandati anche dopo la sua scomparsa – ricorda l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi, residente da oltre tre generazioni nella frazione di Passano -. Mantenere saldi e fraterni legami di amicizia, curare la chiesa, il circolo e il cimitero di Passano sono le raccomandazioni che lasciò prima della sua dipartita. Intere generazioni sono passate nella sua chiesa. Oggi Coriano e la frazione intera mantengono vivo il suo ricordo, a nome della amministrazione e del Consiglio parrocchiale di frazione ringrazio sua Eccellenza Monsignor Anselmi per aver presieduto domenica la santa messa,occasione per conoscere anche la comunità di Passano”.

Anche il sindaco Gianluca Ugolini e il vicesindaco Domenica Spinelli, con i consiglieri comunali Primiano Rosa e Gianluca Fabbri, presenti alla cerimonia, hanno accolto con grande piacere il ritorno del vescovo a Coriano, dopo una prima visita conoscitiva della giunta nei mesi scorsi.