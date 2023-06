Decoro nei parchi: allontanato un camper in sosta abusiva e rimossi due veicoli abbandonati

Si è svolto ieri sera un servizio di presidio del territorio finalizzato al contrasto del degrado urbano. Un’attività di controllo dei parchi pubblici che gli agenti del Nucleo Sicurezza Urbana hanno portato a termine con l’aiuto delle unità cinofile in dotazione alla Polizia Locale di Rimini. In particolare nel turno delle ore serali, l’azione degli agenti in borghese si è concentrata al Parco Pertini, dove è previsto il consueto servizio di prevenzione a garanzia della sicurezza e dove erano giunte alcune segnalazioni per la presenza di mezzi in sosta non autorizzati.

Gli agenti intervenuti, che hanno provveduto ad allontanare un camper in sosta abusiva, hanno accertato anche la presenza di altri due veicoli abbandonati, di cui una roulotte e un auto con vetri rotti. Mezzi ritenuti pericolosi per la circolazione, che sono stati rimossi, sui quali attualmente sono in corso ulteriori accertamenti per risalire ai proprietari. Si tratta di un servizio finalizzato alla verifica del rispetto delle normative in ambito della sicurezza urbana e del decoro urbano che proseguirà anche nelle prossime settimane in tutte le aree pubbliche e nei parchi del territorio comunale, allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di degrado e di microcriminalità.