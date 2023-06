Decoro, suolo pubblico, raccolta rifiuti tra le priorità dell’ amministrazione di Cattolica

Ha voluto incontrare personalmente, ascoltare ed immergersi in prima persona lungo l’asset commerciale cattolichino di Viale Dante. Così, nel pomeriggio di ieri, il Vicesindaco ed Assessore alle attività economiche, Alessandro Belluzzi, ha incontrato gli esercenti con una passeggiata lungo la via cittadina. È stata l’occasione, anche, per soffermatosi e distribuire un vademecum, in italiano ed inglese, contenente le indicazioni principali in tema decoro, occupazione di suolo pubblico e gestione della raccolta differenziata. Temi che il Vicesindaco definisce “un faro dell’azione amministrativa, un percorso avviato sin dal primo momento del nostro insediamento”. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere e garantire “una equità di trattamento, un riequilibrio della situazione che abbiamo trovato, perché negli ultimo anni - sottolinea Belluzzi - le criticità sono aumentate, soprattutto nelle aree più frequentate dai nostri turisti”.

Ci tiene, ancora, ad evidenziare che: "Ho voluto fare questa passeggiata - aggiunge Belluzzi - con lo scopo principale di informare, in vista dell’avvio della stagione estiva, per sensibilizzare tutti sul tema dell’accoglienza per una città che vuole presentarsi in ordine, accessibile e decorosa. E' stato allo stesso tempo un' opportunità importante per dialogare con chi vive quotidianamente uno degli assi commerciale più importanti della nostra città, soprattutto nel periodo estivo". E rispetto all’accessibilità “sono stati fatti in poco meno di due anni grandi passi in avanti - continua il Vicesindaco - con i quali abbiamo dato risposte concrete a situazioni particolarmente critiche, puntando a rendere fruibili gli spazi pubblici, marciapiedi e piazze, con particolare attenzione alle persone diversamente abili e famiglie con passeggino, bilanciando le richieste di occupazione di suolo”.

Non va, comunque, dimenticato il compito di vigilanza svolto dalla Polizia Municipale “che intensificherà dalle prossime settimane l’attività di monitoraggio e controllo, intervenendo anche con sanzioni, come ha già recentemente fatto nei giorni scorso, nei casi in cui non avviene il rispetto dei regolamenti”, evidenzia Belluzzi. Infine, la settimana scorsa “sono state approvate in riunione di Giunta una ventina di richieste da parte di attività economiche per le schermature ai bidoni dei rifiuti. Anche questa è un tema sul quale abbiamo incontrato e sensibilizzato gli operatori economici per evitare che i contenitori della raccolta differenziata restassero in bella vista, soprattutto nelle zone più turistiche. Andiamo avanti anche su questo punto, quindi, e confidiamo che dopo il via libera i titolari provvedano a breve a realizzare le schermature previste”, conclude Belluzzi.