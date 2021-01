Decreti Rilancio e Ristori: i contributi erogati nel riminese

A quanto ammontano i contributi erogati in tutta la regione Emilia Romagna tramite il Decreto Rilancio e il Decreto Ristori? A fare il punto provincia per provincia è l'Agenzia delle Entrate che fornisce il numero e l'ammontare complessivo delle risorse destinate a sostenere in questo lungo periodo di crisi economica.

Complessivamente, con il Decreto Rilancio stati effettuati 238.490 pagamenti per un totale di 636,88 milioni di euro, in media 2.670 euro a contributo. Invece, con il Decreto Ristori 65.659 pagamenti per 242,71 milioni, per una media 3.696 euro.

In provincia di Rimini, il Decreto rilancio ha portato 60,22 milioni suddivisi in 21.843 pagamenti (ammontare medio dei contributi di 2.756) mentre il decreto ristori ha portato 34,64 milioni per 9.024 pagamenti (ammontare medio di circa 3.838 euro).