Decreto ristori, Croatti: "Nel Riminese 400mila euro per la didattica digitale"

"Nel Decreto Ristori 400.000 euro per la didattica digitale integrata nelle scuole della provincia di Rimini - afferma il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti - Una somma, questa, che fa parte degli 85 milioni di euro stanziati a livello nazionale, pari a 5,5 milioni nella Regione Emilia Romagna e che permetteranno di colmare il gap digitale delle nostre scuole dotando tutti, in particolare le studentesse e studenti meno abbienti, di dispositivi e connessioni”.

“Il Governo, e in particolare la ministra dell’Istruzione Azzolina, sta mettendo in campo ogni misura per fronteggiare al meglio la pandemia, limitare il più possibile le conseguenze negative sulla scuola di questa fase drammatica per tutti, e investire in innovazione” conclude Croatti.

I dati scuola per scuola della Provincia di Rimini

Rimini

- CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI 9.164,86 €

- IC MIRAMARE -RIMINI- 8.901,40 €

- IC ALBERTO MARVELLI - 11.356,48 €

- IC XX SETTEMBRE 8.966,31 €

- IC CENTRO STORICO 10.012,49 €

- IC FERMI 13.422,74 €

- IC ALIGHIERI 10.959,39 €

- S.M.S. A. BERTOLA 7.782,68 €

- CPIA 1 RIMINI 8.363,67 €

- LICEO G.CESARE - M.VALGIMIGLI14.636,29 €

- LICEO A. EINSTEIN 9.161,04 €

- LICEO A. SERPIERI 10.566,12 €

- I.P.S.S.E.O.A. S.P. MALATESTA 10.799,66 €

- L.B. ALBERTI 10.360,57 €

- I.T.S.E. R. VALTURIO 10.872,21 €

- I.T.T.S. O. BELLUZZI - L. DA VINCI10.611,94 €

- I.T.T. M. POLO 11.028,75 €

Santarcangelo di Romagna

- 1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. 8.202,68 €

- 2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. 6.984,68 €

- I.S.I.S.S. L. EINAUDI - R. MOLARI 13.235,65 €

- S.M.S. TERESA FRANCHINI 8.458,50 €

San Giovanni in Marignano

- IC S. GIOVANNI IN MARIGNANO 8.156,86 €

Mondaino

- IC MONDAINO 9.047,12 €

Verucchio

- IC PONTE SUL MARECCHIA 9.279,40 €

Cattolica

- IC CATTOLICA 9.302,31 €

Misano Adriatico

- MISANO ADRIATICO 11.574,75 €

Morciano di Romagna

- IC VALLE DEL CONCA MORCIANO 9.943,76 €

- I.S.I.S.S. GOBETTI 11.338,02 €

Coriano

- IC CORIANO 10.883,66 €

- IC OSPEDALETTO 7.103,05 €

Bellaria Igea Marina

- IC BELLARIA 8.301,95 €

- IC IGEA 11.116,57 €

Novafeltria

- IC NOVAFELTRIA A. BATTELLI 10.967,66 €

- I.S.I.S.S. TONINO GUERRA POLO SCOLASTICO 11.131,84 €

Pennabilli

- IC PENNABILLI 8.982,22 €

Riccione

- I.C. GIANFRANCO ZAVALLONI 12.334,56 €

- IC N. 1 RICCIONE 9.875,03 €

- LICEO A. VOLTA - F. FELLINI 11.936,84 €

- I.P.S.S.E.O.A. S. SAVIOLI 11.444,93 €