Degrado al parco Murri, la polizia sgombera gli sbandati e demolisce i bivacchi

Una lunga serie di blitz, 37 dall'inizio di agosto, per cercare di sgomberare gli sbandati e gli spacciatori che occupano il parco Murri a Marebello. Polizia di Stato e Municipale, con una serie di controlli, nell'ultima settimana hanno identificato 45 persone, di cui 2 arrestate per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e 3 denunciate per soggiorno irregolare sul territorio italiano. Oltre a sgomberare gli ospiti indesiderati, le forze dell'ordine hanno demolito i bivacchi clandestini e in particolare un dormitorio con materassi e supplelletitli allestito tra i muri diroccati dell'ex colonia. Una concentrazione di forze con la speranza che, l'area verde, torni ad essere fruibile per tutti e non sia perennemente trasformata in un dormitorio per sbandati o in una delle principali piazze di spaccio della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.