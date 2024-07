Delegazione Ausl Romagna a Siviglia per una visita-studio nell'ambito del progetto europeo Circe

Nelle scorse settimane una delegazione multiprofessionale dell'Ausl Romagna si è recata a Siviglia, in Spagna, per una visita-studio al Servicio Andaluz de Salud. Circa un anno fa l’Ausl Romagna era stata infatti selezionata nel progetto europeo 'Circe' per l’implementazione di una best practice sulle cure primarie, denominata “Integrated care for complex chronic patients in Andalusia (Spain): Personalised care action plans”.

“Il progetto Circe – spiegano i referenti per l’Ausl Romagna - è una Joint Action, ovvero una tipologia di progettualità europea basata sullo scambio di buone pratiche in ambito sanitario. La nostra Ausl è stata coinvolta per lo sviluppo di quanto già sperimentato in Andalusia, che ha come obiettivo la presa in carico omnicomprensiva del paziente con malattie croniche (in particolare con diabete, scompenso cardiaco e BPCO) per raggiungere un miglioramento della qualità della vita del paziente nel suo complesso ed una parallela riduzione del ricorso alle strutture sanitarie. L’approccio multiprofessionale al paziente è elemento fondamentale del lavoro (sono coinvolti medici, infermieri, case manager, farmacisti, assistenti sociali, medici di famiglia) e prevede un coinvolgimento proattivo del paziente stesso e dei suoi caregiver”.

La visita ha coinvolto un gruppo costituito da nove professionisti dell’Ausl Romagna che dovranno contribuire alla realizzazione del progetto Circe nel territorio romagnolo: Giuseppe Benati, Referente scientifico del progetto e Direttore del Dipartimento Cure primarie di Forlì Cesena; Martina Farina, Collaboratore Amministrativo Settore Statistico e Referente amministrativo del progetto, Unità Operativa Ricerca Valutativa e policy dei servizi sanitari; Paolo Turri, Dirigente Medico del Dipartimento Cure Primarie Forlì Cesena; Daniela Zavalloni - Farmacista Assistenza Farmaceutica Territoriale, Ambito Forlì Cesena; Marco Senni, Dirigente delle professioni sanitarie, Direzione Infermieristica e Tecnica di Cesena; Fabrizio Bazzocchi, Direttore della Unità Operativa Home care e Tecnologie Domiciliari; Laura Monsellato, Infermiera Servizio infermieristico Domiciliare, Dipartimento Cure Primarie Rimini; Chiara Pia Turco Infermiera Servizio Infermieristico Domiciliare, Dipartimento Cure primarie Rimini; Lucia Mordenti, medico di medicina generale, Forlì.