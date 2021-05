Delusione per il popolo della "rossa" di Borgo Panigale: rimandato il World Ducati Week

Ad annunciarlo è la stessa Ducati che, in una nota diffusa via social, ha ufficializzato il rinvio del World Ducati Week il tradizionale appuntamento che richiama al Misano Circuit migliaia di appassionati da tutto il mondo della "rossa" di Borgo Panigale. "Il World Ducati Week è la festa di tutti i ducatisti - spiega la casa bolognese. - In migliaia, da ogni parte del mondo, ci ritroviamo sulla Riviera romagnola per celebrare e condividere la grande passione per Ducati. Fino all’ultimo abbiamo sperato di poter organizzare l’evento a luglio 2021 ma la realtà è che ad oggi non sarebbe possibile garantire la serenità e la sicurezza necessarie per realizzare la grande festa che vogliamo che sia per così tante persone. È per questo che, seppur a malincuore, abbiamo deciso di rimandare la prossima edizione del World Ducati Week al 2022, quando potremo festeggiare al meglio tutti insieme. Faremo di tutto perché la prossima edizione sia ancora più memorabile e coinvolgente. Perché una festa si può rimandare, ma una passione non si spegne mai".