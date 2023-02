Lunghe attese dal dentista, l'allarme di Erbetta: "Stanno smantellando il reparto di Odontoiatria"

Sul tema dell'Ausl unica di Romagna Forza Italia continua a esprimere forti perplessità. Lo ribadisce il commissario della Città di Rimini Mario Erbetta. "Il disastroso progetto di Ausl Unica Romagna sta continuando a evidenziare i suoi limiti e le ricadute sui cittadini riminesi. Dopo aver denunciato il buco di oltre 200 milioni nel bilancio dell'Ausl Romagna per l'anno 2022 risanato dalle finanze regionali oggi ci troviamo come Forza Italia di Rimini a lanciare un

grido dall'allarme sullo smantellamento di un servizio essenziale come quello dell'Odontoiatria per i nostri cittadini indigenti" sostiene Erbetta.

"In pratica tutti gli ambulatori e gli uffici presso la sede di Via Circonvallazione Occidentale dovranno essere spostati entro l'inizio dell'estate perchè tale sede è stata ceduta all'Università - sostiene Erbetta -. Ad oggi rimangono attivi solo il punto prelievi qualche ufficio e gli ambulatori odontoiatrici e per quest'ultimi ad oggi non è ancora stata identificata la sede in cui verranno spostati. Questa incertezza sta comportando delle fila d'attesa enormi e tempi lunghissimi anche per una semplice otturazione costringendo i cittadini più poveri e anziani che beneficiano del servizio pubblico o ad aspettare o a rivolgersi al privato".

"Il tutto mentre il 23 gennaio 2023 i nostri vertici politici, dal sindaco agli assessori al presidente del Consiglio Regionale, omaggiavano in pompa magna con la loro presenza l'inaugurazione del nuovo centro dentale privato di via della Repubblica. Noi come Forza Italia Rimini siamo sempre stati favorevoli alla sussidiarietà e alla collaborazione nei servizi tra Pubblico e Privato, ma quello che sta accadendo alla nostra Sanità pubblica ci lascia preoccupati: file d'attesa per esami e visite specialistiche lunghissime, odissee quotidiane di oltre 12 ore per chi si rivolge al Pronto Soccorso, carenza cronica di medici e infermieri e ora lo smantellamento di un servizio pubblico essenziale come l'odontoiatria".

E in conclusione: "Insomma noi Riminesi non abbiamo guadagnato nulla dall'Ausl Romagna voluta dal Pd se non un peggioramento dei servizi e lo smantellamento di eccellenze che erano presenti sul territorio. Su questo tema e su un ritorno Ausl Rimini è necessaria una seria riflessione politica. Per il bene dei nostri concittadini, invitiamo quindi il direttore dell'Ausl Romagna Tiziano Carradori a spiegare che fine farà il reparto di Odontoiatria di Rimini, dove verrà spostato e i tempi e cosa prevede di fare per diminuire i tempi di attesa di tale servizio visto che è utilizzato prevalentemente dai nostri concittadini indigenti".