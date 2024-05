I dentisti si ritrovano in fiera, Expodental cresce a 8 padiglioni con 83 nuovi espositori

Expodental Meeting, in programma a Rimini dal 16 al 18 maggio, è sicuramente la più importante manifestazione italiana del dentale e l’edizione del 2024 si annuncia con una crescita a doppia cifra. Ai tradizionali 6 padiglioni se ne aggiungono 2 per un totale di 60.000 metri quadrati; le aziende presenti, tra espositori, società rappresentate, case editrici sono 388 in tutto. Le imprese internazionali crescono dell’8% rispetto al 2023, con una forte presenza tedesca e cinese e un totale di 23 paesi rappresentati.

I nuovi espositori salgono a 83 con una crescita del 22% rispetto alla scorsa edizione e di questi una decina sono aziende che si occupano di medicina estetica, che faranno per la prima volta la loro comparsa a Expodental Meeting. Complice, sicuramente, il programma culturale di medicina estetica in odontoiatria, accreditato Ecm, organizzato in tre giorni grazie alla volontà di Unidi di arricchire l’offerta formativa della manifestazione.

Tra le novità di Expodental Meeting 2024 anche Tecnodental Forum, completamente rinnovato e organizzato in due sale e tre giornate ricche di eventi, un programma con numerosi relatori italiani tra i più noti, capaci di fissare gli attuali paradigmi delle diverse lavorazioni odontotecniche di maggiore attualità. Tra le tante novità anche le nuovissime sale corsi gonfiabili illuminate, mai viste in una fiera italiana, che sono disseminate nei padiglioni e testimoniano anch’esse la volontà pionieristica della manifestazione nonché una forte attenzione alla sostenibilità ambientale.

Expodental Meeting 2024 è altresì l’occasione per presentare la nuova campagna di comunicazione della manifestazione 2025, che è già iconica. Se non altro per il fatto che il visual è stato parzialmente generata utilizzando software basati su intelligenza artificiale generativa, attraverso un mix di tecniche tradizionali e opzioni avanzate basate sull’IA. Il risultato è una immagine dal forte impatto cromatico che permette di catturare l’attenzione di chi lo osserva, lasciando sensazioni a metà tra il reale e l’onirico, con un copy, Il futuro si vede meglio da qui, che rappresenta la chiave di lettura corretta di questa campagna: la volontà di ricordare che Expodental Meeting è un evento che da sempre, ma oggi ancora di più, permette di guardare al futuro del settore dentale da un punto di vista privilegiato. La manifestazione, infatti, ogni anno, raccoglie centinaia di espositori da tutto il mondo che presentano le loro più importanti novità di prodotto e di servizio a beneficio dei professionisti di settore.

“Le aspettative della vigilia sono davvero alte - afferma Fabio Velotti, presidente di Unidi -. Le novità di Expodental Meeting sono tante e tanti sono i progetti di Unidi dedicati a rafforzare il posizionamento delle aziende dentali italiane e dei nostri associati nel mercato nazionale e in quello internazionale. Tra questi annoveriamo un ulteriore rafforzamento delle iniziative dedicate agli odontotecnici che inizieremo a svelare durante la manifestazione”.

“Il programma scientifico di Expodental Meeting 2024, arricchito ulteriormente rispetto al passato, grazie anche alla 3 giorni dedicata alla medicina estetica organizzata da UNIDI, e le due sale di Tecnodental Forum - commenta il direttore di Unidi Linda Sanin - conferma la grande attenzione della manifestazione e dell’associazione verso tutti i nostri visitatori e i diversi professionisti del dentale”.

A Expodental Meeting, inoltre, grazie all’impegno congiunto con ITA – Italian Trade Office, è attesa una delegazione di 37 dealer provenienti da 17 paesi diversi che incontreranno le aziende italiane.