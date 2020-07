Dentix, alcune finanziarie accettano di sospendere le rate dei pagamenti delle cure

C'è una prima notizia positive per i cittadini coinvolti nella vicenda Dentix, le cliniche odontoiatriche con sedi in tutta Italia ed anche in Romagna che non hanno riaperto e lasciato molto clienti con finanziamenti da pagare ma senza cure sanitarie e con interventi spesso lasciati a metà o mal completati. Grazie all'intervento dei legali dell'UgCons Romagna e a conclusione di precipue trattative intercorse con le banche e le finanziarie, le persone (associate a questa associazione consumatori) che abbiano in corso un finanziamento con Fiditalia Spa possono sospendere il pagamento della rata mensile a partire dal mese di agosto 2020. Il pagamento dovrà essere sospeso semplicemente ignorando i bollettini postali e informando le banche su cui ricadono le scadenze che sono obbligate a dar corso all'accordo con effetto immediato.

“UgCons Romagna ha ancora in corso attività di confronto con gli altri istituti coinvolti (una finanziaria ed una banca: la Cofidis Spa e la Deutsche Bank Spa) con l'obiettivo di giungere entro la fine del mese di luglio ad una definizione della sospensione delle rate per le cure odontoiatriche effettuate (a regola d'arte o meno: lo si vedrà in seguito), sospese o mai effettuate dalla Dentix. Siamo ottimisti”: afferma in una nota Filippo Lo Giudice, responsabile dell'UgCons Romagna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I centri Dentix non hanno più riaperto dopo il lockdown ed i pazienti si sono rivolti alle associazioni dei consumatori per l' assistenza legale del caso: “Centinaia di persone si sono rivolte all'UgCons Romagna. E noi, al di là dell'accordo raggiunto con le banche e le finanziarie stiamo procedendo con il nostro pool di avvocati su un altro fronte per far valere i diritti violati dei pazienti chiamando in causa per danni e altre fattispecie di reati direttamente i responsabili della Dentix. Andiamo avanti e non ci fermeremo fino a che non sarà fatta giustizia”: conclude Filippo Lo Giudice.