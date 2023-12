La denuncia del Wwf: "Regalo di Natale a sorpresa alle Celle, hanno massacrato gli alberi"

"Regalo di Natale a sorpresa per gli abitanti delle Celle e per l’intera città, e soprattutto per gli alberi del centro di quartiere, attorno alla Coop Celle. Nei giorni della vigilia letteralmente massacrati con capitozzature e potature pesantissime e distruttive, tutti gli esemplari di Acero negundo che da decenni facevano bella mostra di sé su via dell’Edera e tutto intorno alla struttura". La segnalazione arriva dal Wwf di Rimini, per voce del presidente Claudio Papini. "Offrivano in estate ombra e frescura contro il caldo ma anche ossigeno e aria pulita per gran parte dell’anno, abbattendo inquinanti e polveri sottili, per i residenti e tutti i fruitori del centro commerciale e dei parcheggi. Non erano mai stati potati e le loro chiome parevano a tutti intatte e sane".

"Che problema c’era? E chi ha operato questo intervento in plateale violazione delle norme del regolamento del Verde? Se qualche ramo era malato, dovevano essere tagliati o capitozzati tutti allo stesso modo? Perché un taglio generalizzato e cosi pesante? Ora rimangono solo tronchi e rami mozzati, e mucchi enormi di ramaglie a terra. Non riusciamo proprio a credere che il tutto sia avvenuto per una decisione del comune e con l’intervento di Anthea… Ma allora chi è stato? Chi ha avuto questa geniale pensata, proprio alla vigilia di Natale? Non crediamo possibile neanche che possa c’entrare la Coop… Gli alberi pubblici e privati sono un patrimonio prezioso della città e dovrebbero essere oggetto di cure e attenzioni adeguate per i servizi che offrono alla qualità della vita urbana, ancor di più per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, con le alluvioni le siccità e tutti i fenomeni che ne conseguono. E invece dobbiamo assistere periodicamente a interventi come questo, in apparenza almeno del tutto insensati oltre che devastanti. In attesa di capirne i motivi e di conoscerne gli autori come Wwf faremo segnalazione e denuncia alla Polizia locale e ai Carabinieri Forestali".