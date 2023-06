Derubano di cellulari e gioielli i passeggeri in stazione, poi cercano di fuggire: nei guai

Nel primo mattino di venerdì, nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno delle cosiddette "baby gang”, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Riccione hanno arrestato in flagranza un maggiorenne e denunciato in stato di libertà un minorenne, entrambi di origine nordafricana, indiziati di rapina in concorso aggravata a un 19enne e di furto aggravato in concorso ai danni di una 68enne.

I militari, a seguito delle segnalazioni pervenute alla centrale operativa, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria dove hanno immediatamente rintracciato le due vittime, raccogliendone le testimonianze. E' emerso in particolare che il giovane, mentre attendeva l’arrivo del treno, era stato avvicinato da un gruppo di ragazzi stranieri i quali, minacciandolo con un coltello, gli avevano sottratto il cellulare e strappato dal collo una collana, per poi allontanarsi.

Poco dopo, il gruppo si è spostato all’interno della sala d’attesa della stazione e qui ha preso di mira la 68enne, anch’ella in attesa del treno. Dopo averla distratta, hanno aperot il suo bagaglio asportandone alcuni gioielli in oro.

Dopo aver ricostruito i fatti i Carabinieri, grazie alla descrizione degli aggressori fornitagli, nell’arco di pochi minuti sono riusciti a individuare due giovani sospetti, che ancora si aggiravano tra i binari. Alla vista del personale in uniforme, peraltro, i due hanno iniziato a correre tentando di darsi alla fuga e cercando riparo dietro alle colonne di una delle banchine, ma sono stati subito fermati e condotti presso gli uffici del Comando Carabinieri di Riccione per gli accertamenti del caso.

Le due vittime hanno riconosciuto con certezza entrambi i soggetti fermati tra i partecipanti ai furti subìti: pertanto il maggiorenne è stato dichiarato in stato di arresto e condotto in carcere a Rimini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il minorenne è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai propri genitori. Nel frattempo, proseguono le indagini al fine di accertare le eventuali ulteriori responsabilità di altri componenti del gruppo in merito ai fatti.