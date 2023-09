Derubato il ciclista Diego Rosa, la Polizia locale trova il suo passaporto e salva il viaggio negli Usa

Storia a lieto fine per il campione del ciclismo Diego Rosa, ex ciclista professionista su strada e ora mountain biker, presente a Misano Adriatico in occasione dell’Italian Bike Festival andato in scena durante lo scorso fine settimana. La Polizia Locale ha rinvenuto del materiale abbandonato che gli era stato rubato in un parcheggio nella notte tra sabato e domenica. Mercoledì mattina (20 settembre) Diego ha potuto recuperare i suoi effetti personali, tra i quali anche il suo passaporto, al Comando di Misano Adriatico, ringraziando sentitamente gli agenti che hanno “salvato” il suo viaggio negli Stati Uniti in programma nei prossimi giorni. Il campione, ex Astana e Ineos, vincitore di una Milano-Torino e cinque volte al via del Giro d'Italia ha voluto ringraziare gli agenti anche attraverso i suoi profili social, facendo vedere il passaporto ritrovato con la scritta "Grazie" rivolta agli agenti di Misano.