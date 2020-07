Derubato di notte in spiaggia, i carabinieri scoprono il ladro nascosto vicino agli stabilimenti

E' stato denunciato per furto un 39enne, di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine. Nella notte fra giovedì e venerdì, l'uomo ha derubato un 37enne riccionese in spiaggia, portandogli via lo zaino. La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri che si sono messi subito sulle tracce del ladro.

Il 39enne è stato poi trovato vicino agli stabilimenti balneari, nascosto tra la vegetazione. I militari lo hanno perquisito e lo hanno trovato con addosso un arnese per scassinare e vicino lo zaino che è stato poi riconsegnato al riccionese.