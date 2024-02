Derubava i pazienti mentre venivano operati in ospedale, il ladro sul banco degli imputati

Aspettava che i pazienti uscissero dalla camera per visite e interventi per derubarli di soldi, bancomat e in un caso anche di un cellulare. Come riporta AnconaToday, tra le vittime una guardia giurata ricoverata in Cardiochirurgica per un infarto. Mentre veniva operato gli è spartito telefonino e portafoglio. Una indagine congiunta di polizia e carabinieri di Collemarino ha fatto trovare il ladro, un 65enne di Rimini, finito ora a processo per furto aggravato. Ieri, davanti al giudice Corrado Ascoli, hanno testimoniato un commissario di polizia della squadra mobile e una delle due vittime per cui si procede nel processo a carico del presunto furfante. Lo stesso riminese è sospettato di almeno altri due colpi, fatti sempre in ospedale. Una scia di furti che si è consumata tra il 2017 e il 2018 all’ospedale di Torrette e ha riguardato diversi reparti, Cardiologia, Cardiochirurgia, Pneumologia, Medicina generale.

Segui RiminiToday sul nuovo canale Whatsapp

"Era il 21 agosto del 2017 - ha raccontato in aula una guardia giurata di 62 anni, vittima del furto - tre giorni prima avevo avuto un infarto. Avevo lasciato il cellulare sul comodino e il marsupio sotto gli asciugamani. Quando sono tornato mia moglie mi ha fatto notare che il telefonino non c'era più. Ho controllato il marsupio ed era sparito anche il portafoglio con le carte, compreso il porto d'armi". Con il bancomat il ladro ha fatto diversi prelievi trovando il pin tra i contatti in rubrica del cellulare. In tutto 500 euro, presi agli sportelli bancomat delle banche tra Torrette e Rimini. Il paziente è riuscito poi a bloccare la carta.

Il 20 dicembre del 2017 è stata derubata una paziente ricovera in Pneumologia, con la stessa modalità. Sottratti due bancomat con cui l'accusato ha fatto prelievi fino a 1.700 euro. Uno proprio immediatamente dopo il furto e nello sportello bancario che si trova dentro l’ospedale, gli altri agli Atm postali di Rimini. La paziente si era accorta solo in giorno dopo e aveva bloccato le carte. Il commissario di polizia ha raccontato davanti al giudice come hanno identificato il ladro. "Dalle immagini delle telecamere degli sportelli bancari dove ha fatto i prelievi - ha riferito il poliziotto - simo risaliti al volto del ladro poi comparato con un sistema di persone già schedate. Le celle telefoniche del suo cellulare e di quello rubato lo hanno individuato nelle zone dei prelievi". Prossima udienza il 28 ottobre per ascoltare l'altra vittima e procedere con discussione e sentenza.