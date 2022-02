Deserta l'asta per l'ex colonia, il Comune di Riccione ci riprova

Il Comune di Riccione predisporrà un secondo avviso di asta pubblica per l’alienazione del compendio immobiliare denominato “ex colonia Bertazzoni” di viale Torino. Il primo avviso di asta pubblica è scaduto il 31 gennaio senza offerte. La Giunta comunale con delibera procederà ad emanare un secondo avviso nei termini previsti per legge sia per i tempi che per l'importo. L'ex colonia Bertazzoni è, dagli inizi degli anni 2000, inserita tra i beni pubblici alienabili, ed è la prima volta che si procede a bando di asta pubblica. Il prezzo di base di 9 milioni di euro sarà ribassato come da normativa del 5%. Si ricorda che per quanto riguarda la potenzialità edificatoria alla luce della Delibera di consiglio comunale n. 30 del 19.09.2019, che ha dato attuazione alle disposizioni, della Legge Regionale n. 3 del 23.04.2019, “Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei Condhotel e per il recupero delle Colonie.Ecc.”, l'ex “Colonia Bertazzoni” potrà essere oggetto di intervento edilizio di tipo RRC (Restauro e risanamento conservativo), attuabile mediante permesso di costruire convenzionato.