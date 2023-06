Detenuto ingoia una forchetta e due lamette, paura in carcere

Momenti di tensione, nella mattinata di mercoledì, nel carcere riminese dei "Casetti" dove un detenuto ha ingoiato una forchetta e due lamette. A commettere il gesto autolesionistico è stato un marocchino 35enne in transito nell'istituto penitenziario. Lo straniero, attualmente detenuto a Trento, era arrivato a Rimini in quanto imputato in un filone del processo Kebab ma una volta nella cella pare per evitare di tornare in Trentino ha ingoiato gli oggetti. Subito soccorso dal personale della polizia Penitenziaria, il 35enne è stato portato nel pronto soccorso dell'Infermi per le cure del caso. Il medico, dopo aver accertato che non vi era un immediato pericolo di vita, lo ha dimesso ed è stato trasportato a Trento senza ulteriori problemi.