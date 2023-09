Detenuto vuole saltare la fila per parlare col medico e aggredisce agente della Penitenziaria

Momenti di tensione nel carcere riminese dei "Casetti" dove un detenuto ha aggredito un agente della polizia Penitenziaria. Il malvivente, che già da tempo aveva creato problemi nella casa circondariale compiendo una serie di atti di autolesionismo, aveva chiesto di poter parlare col medico dell'istituto penitenziario. Accompagnato in infermeria, quando il nordafricano ha visto la fila degli altri detenuti ha iniziato a pretendere di passare avanti a tutti nonostante anche il medico gli avesse detto di rispettare il proprio turno. Quando l'agente della polizia Penitenziaria ha cercato di riportarlo in cella, lo straniero ha dato in escandescenza aggredendolo con pugni e graffi. Bloccato in sicurezza, il detenuto è stato reso inoffensivo. Per l'agente, invece, si è reso necessario il ricorso ai sanitari per essere medicato ed è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.