Deve espiare oltre un anno e due mesi di reclusione: 43enne portato in carcere a Rimini

Gli agenti della Questura di Rimini hanno arrestato nella mattinata di sabato un marocchino di 43 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo di pena. Tutto era iniziato nel 2015 per il furto di una borsa in un ristorante di Torino. Negli anni successivi il marocchino ha "collezionato" altri reati tanto da ricevere un ordine di carcerazione per un anno, due mesi e otto giorni di reclusione e al pagamento di 400 euro. Il marocchino è stato trovato a Rimini in viale Toscanelli e condotto presso la casa circondariale di Rimini

