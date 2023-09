Deve rispondere di rapina dopo il furto di una collanina, l'imputato bruciato e ucciso in un casolare

Erano stati arrestati a seguito di una rapina avvenuta nell’estate del 2022, per aver rapinato un uomo lungo viale Regina Elena, con lo strappo di una collanina d’oro. Martedì (12 settembre), per due uomini, di nazionalità marocchina, si è svolto il processo per l’accusa di rapina in concorso. Ma uno dei due imputati non ha potuto rispondere davanti al Tribunale di Rimini in quanto vittima di un brutale omicidio: lo scorso 10 maggio il suo cadavere è stato scoperto, semi carbonizzato, abbandonato in un casolare nelle vicinanze di Prato. Per il delitto era finito in manette un connazionale, 50enne: secondo la ricostruzione della squadra mobile di Prato l’assassinio sarebbe avvenuto dopo una lite per motivi di droga. Per il complice, presente in aula, il procedimento è andato avanti: il pubblico ministero Davide Ercolani ha chiesto nei suoi confronti la condanna a 5 anni e 6 mesi. I giudici lo hanno poi condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 1.400 euro di multa. Secondo la ricostruzione, furono tre gli autori della rapina, ma la terza persona non è mai stata identificata.