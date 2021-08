Deve scontare una pena per spaccio, ma viene trovato in giro per Rimini: arrestato

Durante il normale servizio di controllo e pattugliamento del territorio, una volante della Questura di Rimini ha effettuato una serie di controlli in zona Rivazzurra. Tra i vari controlli effettuati, nella notte fra lunedì e martedì, intorno alle 2.50, i poliziotti hanno fermato un 35enne, di origine marocchina, risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, per

scontare 6 mesi per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, commesso nel 2013.

L'uomo è stato così accompagnato in Questura per il fotosegnalamento e successivamente portato in carcere ai Casetti.