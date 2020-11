"Deviazione" durante il viaggio internazionale, camionista multato per 10mila euro

La "deviazione" non autorizzata, durante un viaggio internazionale dalla Polonia a Torino, di un camionista straniero è costata una multa da 10533 euro all'autotrasportatore. L'uomo, un 41enne polacco, è stato fermato nella serata di martedì da una pattuglia della polizia Stradale a Rimini lungo l'Adriatica. Il controllo dei documenti ha fatto emergere che lo straniero era stato autorizzato a compiere il viaggio fino al capoluogo piemontese per il trasporto di merci ma dopo aver scaricato si era allungato fino a Pesaro per un nuovo carico di accessori per auto da riportare nel torinese. Una "deviazione" fatta in barba ai regolamenti dei vettori, per una corretta ed equa concorrenza, che ha fatto scattare una multa nei confronti del 41enne oltre al fermo del camion per tre mesi.