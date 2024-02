Diabete, accordo Ausl farmacie per la distribuzione dei dispositivi per la misurazione della glicemia

E’ stato siglato l’accordo tra la Direzione Generale della AUSL e le Associazione dei Farmacisti della Romagna per la distribuzione in tutte le farmacie dei dispositivi per la misurazione della glicemia nei pazienti con diabete mellito. In Romagna vivono oltre 76.000 persone con diabete, a queste si aggiungono circa 300 bambini e adolescenti assistiti dalle diabetologie Pediatriche. Sono oltre 10.000 i pazienti avviati a terapia con insulina e circa 20.000 persone misurano a domicilio la glicemia per poter ottenere informazioni fondamentali alla gestione quotidiana della terapia farmacologica del diabete. Ad oggi questi dispositivi vengono distribuiti centralmente presso gli ospedali della nostra AUSL, pertanto, grazie a questo accordo, sottoscritto con le associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private e condiviso con gli ordini dei farmacisti, si faciliterà l’accesso dei pazienti alla distribuzione dei dispositivi erogabili anche dalle farmacie territoriali. L’avvio di questa nuova modalità di distribuzione è prevista a partire dal mese di aprile.

Marco Tellarini, coordinatore di Diabete Romagna, ricorda come ogni iniziativa che semplifichi le modalità di accesso alla terapia si tradurrà in una maggior soddisfazione della cura e migliore qualità della vita. In questa direzione va questa iniziativa che si affianca alla possibilità di continuare a ricevere, per chi lo desideri, i dispositivi presso le diabetologie, o presso le farmacie ospedaliere. Daniele Bonazza, presidente della Associazione Diabetici di Ravenna, sottolinea come questo accordo renderà più semplice per le persone con diabete ottenere quanto necessario per la terapia. In questo senso, rendere più prossimo ai pazienti “la cura” favorirà la continuità e la adesione alla terapia, facilitando così il raggiungimento del buon controllo del diabete.